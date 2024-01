PSG : Scandale raciste pour une star de Deschamps, Mbappé craque

Thomas Bourseau

En Italie, Mike Maignan a fait face à un triste épisode raciste samedi soir sur la pelouse de l’Udinese. Visé par des chants racistes, Maignan a décidé de prendre position en quittant le terrain avec ses coéquipiers du Milan AC avant de s’indigner dans les médias et sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé est lui aussi monté au créneau.

En déplacement sur la pelouse de l’Udinese avec son équipe de l’AC Milan (3-2), Mike Maignan n’a pas vu le tapis rouge se dérouler pour lui. Bien au contraire. Le gardien de l’équipe de France a été pris en grippe par une partie des supporters adverses et a été victime de chants racistes. De quoi l’inciter à quitter la pelouse et de rejoindre les vestiaires au cours de la première période. Maignan a été suivi par ses coéquipiers rossoneri.

«On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé»

Sur son compte X , Mike Maignan a publié un long message d’indignement en regrettant la répétition de tels actes ces derniers temps. « Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive ».



En outre, Mike Maignan a dit les termes en expliquant qu’il fallait que le système prenne ses responsabilités.



« On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé. Aujourd'hui , c’est tout un système qui doit prendre ses responsabilités : Les auteurs de ces actes, parce que c’est facile d’agir en groupe, dans l’anonymat d’une tribune. Les spectateurs qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire, vous êtes complices. Le club d’Udinese, qui a seulement parlé d’une interruption de match, comme si de rien n’était, vous êtes complices. Les instances et le procureur, avec tout ce qu’il se passe, si vous ne faites rien, vous serez vous aussi complices ».

«C’est un combat difficile, qui va demander du temps et du courage»

Pour finir, Mike Maignan a refusé de se mettre en position de victime. Il cherche simplement à éradiquer le racisme, un combat long et difficile qu’il faudra gagner ensemble. « Je vous l’ai déjà dit et s’il faut le répéter encore : je ne suis pas une victime. Et je veux dire merci à mon club l’AC Milan, à mes coéquipiers, à l’arbitre, aux joueurs de l’Udinese et à tous ceux qui m’ont envoyé des messages, qui m’ont appelé, qui m’ont soutenu en privé et publiquement. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je vous vois et on est ensemble. C’est un combat difficile, qui va demander du temps et du courage. Mais c’est un combat qu’on gagnera ».

Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé.… pic.twitter.com/47tfcW4oNo — Magic Mike Maignan (@mmseize) January 21, 2024

Mbappé en a assez : «Toujours les mêmes problèmes et toujours aucune solution»