PSG : Très inquiet, Luis Enrique hallucine

Vendredi en conférence de presse, Luis Enrique affichait une grande inquiétude concernant la pelouse du Stade de la Source d’Orleans, sur laquelle le PSG disputait son seizième de finale de Coupe de France. Finalement, les Parisiens ont été agréablement surpris, à commencer par Luis Enrique qui félicite les jardiniers pour leur travail, reconnaissant ainsi son erreur.

Après plusieurs rebondissements, le seizièmes de finale de Coupe de France entre Orléans et le PSG s’est bien tenu sur la pelouse du Stade de la Source et non celle du Parc des Princes. Une situation qui inquiétait Luis Enrique. « Je pense que c’est la seule chose qui m’inquiète vraiment. Au-delà de la compétition, je m’inquiète pour l’intégrité physique des joueurs, non seulement ceux du PSG mais également ceux d’Orléans », confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse vendredi. Finalement, non seulement les Parisiens se sont facilement imposés (4-1), mais surtout, la pelouse était parfaite comme l’a reconnu Luis Enrique après le match, visiblement impressionné du travail accompli.

«C’est in-croy-a-ble !»

« Je dois dire que c'est in-croy-a-ble ! C'est la première fois que je vois une pelouse qui a été changée il y a aussi peu de temps être comme ça. Je dois vraiment féliciter les techniciens, c'est exceptionnel ! Jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi formidable. Il n'y avait rien et là on a une pelouse qui tient la route, c'est parfait. Les Français sont forts ! La pelouse vient d'Espagne ? Cette association France/Espagne fonctionne plutôt bien, félicitations et bon courage pour la suite », s’est ainsi enthousiasmé l’entraîneur du PSG au micro de beIN SPORTS , avant d’en rajouter une couche en conférence de presse.

«C’est la première fois que cela m’arrive dans ma carrière»