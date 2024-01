PSG : Luis Enrique annonce la couleur pour ces cracks

La rédaction

Pour son deuxième match de Coupe de France cette saison, le PSG s'est largement imposé face à l'US Orléans ce samedi soir (1-4). Une rencontre au cours de laquelle, Senny Mayulu, auteur du dernier but parisien, et Éthan Mbappé ont pu bénéficier de dix minutes de temps de jeu. Une chose est sûre, l'entraîneur du club de la capitale, Luis Enrique, compte bien les reconvoquer dans le groupe pro à l'avenir.

Le PSG n'a pas fait dans la dentelle. Après s'être facilement défait du club amateur de l'US Revel (9-0) lors de son entrée en lice en Coupe de France en début de mois, le club de la capitale s'est imposé avec la manière face à l'US Orléans (1-4) ce samedi soir en 16es de finale.

PSG : Kylian Mbappé bien parti pour réaliser son rêve cet été ? https://t.co/r7AnjML9ua pic.twitter.com/6XJX4u8IVv — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Mayulu a marqué son premier but en pro

Libéré après les réalisations de Kylian Mbappé (63e) et Gonçalo Ramos (72e), le coach du PSG, Luis Enrique, a tenu à faire rentrer Éthan Mbappé et Senny Mayulu. Si le petit frère de Kylian est resté muet, le deuxième s'est fendu de son premier but en professionnel, une poignée de minutes après son entrée en jeu.

«Ils doivent petit à petit être incorporés dans l’équipe»