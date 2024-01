PSG : Ce crack profite d'un cadeau de Mbappé, il exulte

Amadou Diawara

Entré en jeu contre Orléans ce samedi soir, Senny Mayulu a inscrit son premier but en équipe première avec le PSG, et ce, grâce à une passe décisive de Kylian Mbappé. Après la qualification parisienne pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, le crack de 17 ans s'est enflammé.

Convoqué par Luis Enrique pour le 16ème de finale de la Coupe de France entre le PSG et Orléans, Senny Mayulu a eu une dizaine de minutes de jeu à se mettre sous la dent. Et le crack de 17 ans en a profité pour inscrire son tout premier but avec l'équipe première rouge et bleu.

Mayulu a inscrit son 1er but contre Orléans

Alors que le PSG menait 3-1, Senny Mayulu a aggravé la marque en faveur de son équipe, et ce, grâce à une offrande de Kylian Mbappé. Interrogé au micro de PSG TV , le jeune milieu de terrain a fait part de son immense bonheur.

«Je suis très content et très fier»