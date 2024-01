PSG : Luis Enrique lui fait un cadeau surprise face à l’OM

Thibault Morlain

Suite à son arrivée au PSG en provenance de l’OL, Bradley Barcola a d’abord dû se contenter d’un rôle de remplaçant. Mais désormais, le Français est régulièrement titulaire. La première fois, c’était arrivé d’ailleurs lors du Classique face à l’OM. Un choix fort de Luis Enrique qui avait d’ailleurs surpris Barcola.

Le 24 septembre dernier, le PSG s’imposait très largement lors du Classique face à l’OM (4-0). Une rencontre lors de laquelle Luis Enrique avait réservé une surprise dans son 11 de départ. En effet, au coup d’envoi, l’entraîneur du PSG avait décidé de partir avec Bradley Barcola. Sa première titularisation à Paris.

PSG : 100M€ ? Mbappé ne connait pas son salaire https://t.co/4g6Y4pciIu pic.twitter.com/qpp1ggkZOP — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

« Je ne m’y attendais pas du tout »

Pour PSG TV , Bradley Barcola est revenu sur cette confiance accordée par Luis Enrique face à l’OM. Le Parisien a confié : « Ma première titularisation contre l’OM ? Je ne m’y attendais pas du tout. J’ai essayé au maximum de ne pas me mettre de pression, de me dire que pour mon premier match comme titulaire, être à la maison dans un gros match comme ça il n’y avait rien de mieux ».

« Si tu es bon, tu joues et c’est comme ça »