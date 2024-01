Enquête Mbappé : «On est les Tuche» 

Thibault Morlain

En 2017, la vie de Kylian Mbappé a radicalement changé. Alors à l’AS Monaco, l’international français a été transféré au PSG. Une opération retentissante qui a forcément entraîné de grands changements dans sa vie et dans celle de ses parents. Fayza Lamari, la mère de Mbappé, s’est d’ailleurs exprimé sur ce nouveau monde qui s’ouvrait, faisant au passage une amusante comparaison.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est une véritable et forcément, ce statut est accompagné d’un certain confort de vie. Pour l’attaquant du PSG, tout a surtout basculé en 2017 au moment de son transfert de l’AS Monaco vers le club de la capitale. Un départ qui lui a alors permis de toucher le pactole à Paris et forcément, cela a été synonyme de changement de vie radicale pour Mbappé et sa famille.

« Souvent, en rigolant, je dis qu’on est les Tuche »

A l’occasion de l’émission Envoyé Spécial consacrée à Kylian Mbappé, Fayza Lamari a pris la parole. Et à propos du changement de vie, la mère de l’attaquant du PSG a fait le rapprochement avec… Les Tuche : « Comment je vis ce changement de vie ? Au départ ? Un tsunami. Très violent au départ. Souvent, en rigolant, je dis qu’on est les Tuche. On ne l’est plus, mais au départ, ouais ».

« Je rigole, mais ça a été très compliqué »