Le PSG échappe au piège, une star jubile

Benjamin Labrousse

En déplacement à Orléans pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France ce samedi soir, le PSG s’est largement imposé (1-4). Parfois bousculés, les Parisiens se sont extirpés du piège que peut renfermer cette compétition si particulière, comme a tenu à le rappeler le capitaine Marquinhos après la rencontre.

Le PSG sans trembler. Quasiment deux semaines après avoir étrillé l’US Revel (0-9) pour son entrée en lice en Coupe de France, le club de la capitale a réalisé un match sérieux sur la pelouse de l’US Orléans ce samedi soir. Sans briller pour autant, les hommes de Luis Enrique accèdent donc aux 8èmes de finale de cette compétition parfois piégeuse pour les cadors du football français.

Mercato - PSG : Une demande est faite pour l’avenir de Mbappé ! https://t.co/7PGrgcRWrr pic.twitter.com/Uzeipw48KI — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

« On connaissait le contexte de ce match »

Présent au micro de BeIn Sports , Marquinhos s’est d’ailleurs montré soulagé après cette nouvelle victoire du PSG : « C’est bien. On connaissait le contexte de ce match, qui est venir dans un endroit dont on n’a pas l’habitude. Dans l’histoire, on sait que des équipes arrivent à tenir le 0-0 et amener (les grosses équipes) aux tirs au but ou marquent en contre, sur corner ».

« Ça fait très mal quand on ne gagne pas »