PSG : Un sacrifice à 170M€ est validé à Paris

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier et à débourser environ 170M€ pour les recrutements de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Malgré un fort potentiel, les deux attaquants semblent clairement en difficulté ces derniers temps. Moins utilisés par Luis Enrique, le Français et le Portugais sont tout de même utiles au collectif parisien estime Luis Fernandez.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait comme priorité le recrutement d’un attaquant de pointe de gros calibre. Au final, le club de la capitale aura fini par recruter deux joueurs capables de remplir ce rôle. Avec l’arrivée de Gonçalo Ramos contre 80M€, et celle de Randal Kolo Muani contre 90M€, le PSG a misé sur deux attaquants encore perfectibles, mais avec un gros potentiel.

Ramos et Kolo Muani ont glissé dans la hiérarchie de Luis Enrique

S’ils ont tous deux rapidement montré de grosses qualités sur leurs premières apparitions sous les ordres de Luis Enrique, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont rapidement glissé dans la hiérarchie de l’entraîneur du PSG. La raison ? L’Espagnol préfère désormais que Kylian Mbappé occupe ce rôle d’avant-centre, alors que le numéro 7 est dernièrement épaulé par Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque.

«Ce turnover permet aux joueurs de rentrert»