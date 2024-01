Orléans - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à récupérer un trophée qu'il a cédé la saison dernière, le PSG se déplace sur la pelouse d'Orléans samedi soir à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens seront évidemment les grands favoris de ce match face au 12e de National. Néanmoins, sur la pelouse du Stade de la Source, les hommes de Luis Enrique devront se méfier. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce match.

Après avoir éliminé les amateurs de l'US Revel pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG poursuit sa route et ira cette fois-ci défier Orléans ce samedi à 20h45. Une rencontre toujours à la portée des Parisiens qui défieront le 12e de National qui a toutefois déjà passé trois tours en Coupe de France. Les Orléanais ont ainsi éliminé Lavernose-Lherm (R3), avant d'aller s'imposer sur la pelouse de l'AC Ajaccio (L2) et enfin de dominer Nîmes, également pensionnaire de National. Mais cette fois-ci, c'est l'ogre parisien qui se présente sur la pelouse du Stade de la Source.

Orléans veut réaliser l'exploit face au PSG

Ce sera ainsi l'objectif d'Orléans qui n'a rien à perdre face au PSG. Douzième de National, le maintien reste l'objectif prioritaire qui ne sera pas simple à atteindre puisque les six dernières équipes de ce championnat à 18 sont reléguées. Autrement dit, les Orléanais sont à la limite de la zone rouge. Par conséquent, ils sont loin d'être favoris face aux hommes de Luis Enrique. Néanmoins, avant la défaite face au Red Star, leader de National (1-2), Orléans avait enchaîné cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.



Côté PSG, l'objectif est très clair, à savoir se qualifier. Après avoir laissé la victoire finale au FC Nantes puis à Toulouse, le club de la capitale fait d'une 15e victoire en Coupe de France une ambition importante. Mais ce déplacement sur la pelouse du Stade de la Source a tout du piège pour les Parisiens qui tenteront toutefois d'éviter une mauvaise surprise afin de rejoindre les huitièmes de finale.

Mercato - PSG : Luis Enrique fait un sacrifice à 170M€ https://t.co/6L7Z1Ad4Gz pic.twitter.com/TtOVhzKKRf — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Quelles équipes pour Orléans - PSG ?

En ce qui concerne les compositions d'équipe, Orléans devrait aligner un onze qui se rapproche de celui utiliser en championnat. Selon L'EQUIPE , d'un 3-4-1-2 avec Ponti dans le rôle de numéro 10 en l'absence de Marcel, blessé. Le coach orléanais, Karim Mokeddem, ne devrait donc pas se renier et tenter l'exploit face au PSG.



La composition probable d'Orléans : Matimbou - Solvet, Saint-Ruf, Jean-Pierre - Halby-Touré, Goujon, Brételle, Agounon - Ponti - Dabasse, Fortuné



Côté PSG, il semble plus difficile de savoir à quoi ressemblera le onze de départ de Luis Enrique, qui pourrait être tenté d'effectuer un petit turnover. La question du gardien n'est notamment pas tranchée. En l'absence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Arnau Tenas sont en concurrence. Pour le reste, à noter les absences de Manuel Ugarte et Nordi Mukiele qui s'ajoutent à celles de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Lee Kang-In. Plusieurs jeunes seront également dans le groupe et postulent même pour une place de titulaire à l'image d'Ethan Mbappé ou Cher Ndour.



La composition probable du PSG : Navas ou Tenas - Soler, Danilo, Beraldo, Hernandez - Ndour, Ruiz - Kolo Muani, Ramos, Mbappé, Asensio

Où et quand voir le match ?