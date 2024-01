PSG : Une grande décision prise par Luis Enrique ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis plus d’un an, Gianluigi Donnarumma est le portier numéro 1 du PSG, sa concurrence avec Keylor Navas ayant pris fin. Une hiérarchie qui n’a donc pas bougé sous Luis Enrique, mais derrière l’Italien, la situation est plus floue suite aux apparitions convaincantes d’Arnau Tenas en l’absence du Costaricien. Alors que les deux gardiens seront opérationnels samedi pour affronter Orléans, l’entraîneur parisien va devoir trancher.

Nommé gardien numéro 1 du PSG par Christophe Galtier après l’alternance décidée par Mauricio Pochettino, Gianluigi Donnarumma enchaîne les matches avec le club de la capitale. Le Costaricien doit désormais contenter des miettes, lui qui n’a disputé que deux matches la saison dernière avant son prêt à Nottingham Forest. De retour lors du dernier mercato estival, Navas a attendu le début de l’année 2024 pour apparaître pour la première fois cette saison, face à l’US Revel en Coupe de France. Blessé auparavant, il n’avait pas pu profiter de la suspension de Gianluigi Donnarumma pour jouer en Ligue 1.

Arnau Tenas a convaincu

Une situation qui avait alors profiter à Arnau Tenas, jouant ses trois premiers matches en professionnel avec le PSG en Ligue 1. Des sorties convaincantes alors que l’irrégularité de Gianluigi Donnarumma a encore été pointée du doigt ces derniers mois. Depuis, Arnau Tenas n’est plus apparu à cause d’une blessure à l’épaule droite dont il s’est remis. Lui et Keylor Navas postule donc à une place de titulaire contre Orléans en 16e de finale de Coupe de France, et Luis Enrique se retrouve face à un choix fort à faire.

Navas désormais troisième gardien au PSG ?