Ce flop du PSG est transformé, Luis Enrique se lâche

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG à la fin de la dernière saison, Luis Enrique préfère faire évoluer Carlos Soler dans sa ligne défensive. Alors que l'international espagnol monte en puissance au fil des semaines, le coach parisien n'a pas tari d'éloges à son égard, avant d'évoquer son changement de poste.

Lors de l'été 2022, Carlos Soler a quitté Valence pour s'engager en faveur du PSG. Toutefois, le milieu offensif de 27 ans n'a pas du tout réussi son acclimatation à Paris. Barré par une concurrence XXL lors de sa première saison au PSG, Carlos Soler était à la peine sous Christophe Galtier. En effet, l'international espagnol n'arrivait pas à exploiter le faible temps de jeu offert par le technicien français.

Soler revit au PSG grâce à Luis Enrique

Depuis la fin de la dernière saison et l'arrivée de Luis Enrique, Carlos Soler est dans une toute nouvelle dynamique au PSG. En effet, l'ancien capitaine de Valence a sorti la tête de l'eau et commence a enchainer les bonnes performances, et ce, même s'il a dû apprendre un nouveau poste. Au PSG, Luis Enrique utilise davantage Carlos Soler en tant que défenseur de couloir qu'en tant que milieu de terrain offensif, sa position naturelle. Alors qu'il a titularisé son numéro 28 ce samedi contre Orléans, l'entraineur du PSG lui a jeté des fleurs, avant de prononcer sur son nouveau rôle sur le terrain. « Quand je vois un joueur capable de bien jouer, pas seulement de jouer, et de comprendre à quel moment il doit contrôler, pour moi, c'est très intéressant. Nous avons plusieurs joueurs qui peuvent faire cela, et Carlos est l'un d'entre eux », a confié Luis Enrique, avant d'en rajouter un couche.

Luis Enrique a lancé une révolution avec Soler