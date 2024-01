PSG : Zaïre-Emery est toujours indétrônable !

Thibault Morlain

Ce samedi soir, la logique a été respectée entre le PSG et Orléans. En 16èmes de finale de la Coupe de France, les hommes de Luis Enrique se sont imposés (1-4), menés notamment par un excellent Kylian Mbappé. Un festival auquel a d’ailleurs participé le jeune Senny Mayulu. Entré en jeu, le nouveau joyau du PSG a marqué le 4ème but parisien. Sa première réalisation chez les professionnels à un peu plus de 17 ans. Mais pas de quoi faire trembler le record de Warren Zaïre-Emery.

Après Warren Zaïre-Emery, de nouveaux cracks pointent le bout de leur nez au PSG. Luis Enrique n’hésite pas à lancer les pépites du club de la capitale et ainsi, on peut notamment voir Ethan Mbappé et Senny Mayulu avoir du temps de jeu. Ce samedi, face à Orléans, les deux jeunes parisiens ont d’ailleurs joué et le joueur de 17 ans s’est d’ailleurs fait remarquer. En effet, Mayulu a marqué le 4ème et dernier but du PSG. « Je suis très content d’être rentré dans ce match. Je suis très content et très fier. L’année commence assez bien. J’espère que ça continuera comme ça et je vais tout faire pour travailler et continuer à faire quelques entrées comme ça », a-t-il confié à l’issue de la rencontre pour PSG TV .

Mercato - PSG : Le plan de Luis Enrique pour les prochains transferts https://t.co/2TTvAapmm9 pic.twitter.com/KbEJe4aLxQ — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Zaïre-Emery toujours le plus jeune buteur du PSG

Âgé d'un peu plus de 17 ans, Senny Mayulu fait preuve d’une grande précocité sous le maillot du PSG. Pour autant, avec ce but face à Orléans, le Parisien n’est pas le plus jeune buteur du club de la capitale. Ce record appartient toujours à Warren Zaïre-Emery et ça risque d’être très dur d’aller chercher le crack du PSG et le détrôner. Il y a quasiment un an maintenant, en février 2023, face à Montpellier, Zaïre-Emery trouvait le chemin des filets. Alors âgé de 16 ans et 330 jours, WZE s’offrait ce titre honorifique de plus jeune buteur de l’histoire du PSG.

Le Top 10 avec Mayulu

En marquant face à Montpellier, Warren Zaïre-Emery battait alors le record de Bartholomew Ogbeche, qui datait de 2001. Alors que le Nigérian est désormais le 2ème plus jeune buteur du PSG, quid du reste du classement ? Derrière, on retrouve Adil Aouchiche, Nicolas Anelka, Senny Mayulu qui se classement 5ème avec son but face à Orléans, Jean-Christophe Bahebeck, Adrien Rabiot, Dominique Barberat, Gilles Cardinet ainsi que Hervin Ongenda pour boucler le Top 10 des plus jeunes buteurs du PSG.