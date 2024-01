PSG : Kylian Mbappé bien parti pour réaliser son rêve cet été ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On ne compte plus le nombre de sorties sur le sujet. Cette semaine, Kylian Mbappé a encore eu l’occasion de parler des prochains Jeux olympiques des Paris qu’il rêve de disputer. Cependant, l’attaquant du PSG n’est pas maître de son destin et ne compte pas partir au bras de fer pour être de la partie. Selon vous, Mbappé obtiendra-t-il tout de même satisfaction ?

Kylian Mbappé a un rêve et ne s’en cache pas. Alors que Paris accueille les Jeux olympiques en cette année 2024 (26 juillet - 11 août), l’attaquant du PSG espère être du rendez-vous avec les Bleus . « C’est un événement sportif par tout ce que ça représente. Avec la Coupe du monde, c’est le plus grand événement sportif , confiait Mbappé dans l’émission Envoyé Spécial diffusée cette semaine. Faire partie des JO à Paris, c’est les 100 ans, ça représente tellement pour moi. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, ça serait une opportunité extraordinaire et même un rêve ». Mais s’il répète son envie de disputer les JO, Kylian Mbappé reconnaît également bien volontiers qu’il n’est pas maître de son destin.

« Ça ne dépend pas de moi »

Et pour cause, le tournoi olympique ne rentre pas dans les dates Fifa. Ainsi, les clubs sont en position de force pour retenir s’ils le désirent leurs joueurs. « Ça ne dépend pas de moi , expliquait l’international tricolore dans l’émission de France 2. J’ai déjà dit que ça ne dépendait pas de moi et je pense que je suis arrivé à un âge où je ne veux plus forcer les choses. Tout le monde sait que je veux jouer les JO mais si mon club ne veut pas, je comprendrais. J’ai la maturité de comprendre les deux parties ». Pour autant, Kylian Mbappé dispose d’un avantage supplémentaire sur les autres joueurs rêvant des JO. Libre à l’issue de la saison, l’attaquant de 25 ans peut tenter de faire pression sur le PSG ou bien un autre club pour obtenir l’autorisation de disputer la compétition. Kylian Mbappé devra néanmoins avoir les jambes solides, l’Euro 2024 ayant lieu quelques jours auparavant (14 juin - 14 juillet).

