PSG : «Je laisse ma place», Mbappé ne l’intéresse pas !

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, le PSG affronte l’US Orléans (National) à l’occasion des 16èmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre déséquilibrée sur le papier, mais qui n’impressionne guère le capitaine orléanais Nicolas Saint-Ruf. Interrogé à propos de Kylian Mbappé, le défenseur de 31 ans a affirmé qu’il ne récupérerait pas le maillot du numéro 7 après la rencontre.

Le PSG a entamé son année 2024 avec sérieux. Après trois matchs disputés cette année, le club parisien a obtenu trois victoires convaincantes. Pour leur entrée en lice en Coupe de France le 7 janvier dernier face à l’US Revel, les hommes de Luis Enrique se sont amusés (0-9) face à la modeste formation de N1. Opposé ce samedi soir à l’US Orléans en 16èmes de finale, le PSG devra se montrer sérieux face au 12ème de National. D’autant que comme l’a annoncé le capitaine orléanais Nicolas Saint-Ruf, ce dernier n’est absolument pas impressionné par Kylian Mbappé.

« Je ne crois pas que déconcentrer Mbappé soit la meilleure chose à faire »

Lors d’un entretien accordé au Parisien , Nicolas Saint-Ruf a affirmé qu’il n’adresserait pas la parole à Kylian Mbappé afin de déconcentrer l’attaquant du PSG : « Non. J’imagine qu’il a l’habitude que les joueurs lui parlent. Moi, je serai focalisé sur mon jeu. En tant que défenseur, je dois gagner mes duels et en tant que capitaine je dois toujours rester positif et qu’on s’aide les uns les autres. Je ne crois pas que déconcentrer Mbappé soit la meilleure chose à faire. Il a trop d’expérience pour se laisser perturber » .

« Je ne vais pas courir pour récupérer le maillot de Mbappé »