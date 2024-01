Il prépare un très mauvais coup au PSG !

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, l’US Orléans accueille le PSG, actuel leader de Ligue 1, à l’occasion des 16èmes de finale de la Coupe de France. Un événement pour le club de national, ainsi que pour son capitaine Nicolas Saint-Ruf. Le défenseur de 31 ans s’est confié sur cette rencontre face aux Parisiens, et a affirmé ne pas vouloir faire de la figuration.

Après un lourd succès acquis à Castres au tour précédent face à l’US Revel (0-9), le PSG se déplace sur la pelouse de l’US Orléans ce samedi soir. Les hommes de Luis Enrique vont donc affronter une équipe de National (3ème division), qui à en croire son capitaine Nicolas Saint-Ruf, va chercher à poser problème au PSG.

« Si on gagne, ce sera un exploit mémorable »

« Cela peut paraître un peu fou mais je suis un compétiteur donc, forcément, on veut créer la surprise même si cela va être très compliqué » , a lâché le défenseur de l’US Orléans à l’occasion d’un entretien pour le Parisien . « La magie de la Coupe de France amène des résultats complètement improbables parfois. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Il va falloir qu’on augmente le pourcentage d’exigence de chacun. Si on donne tout, l’exploit sera peut-être au bout de cette rencontre. On va tout donner en essayant de les faire douter au maximum. Si on gagne, ce sera un exploit mémorable. En tant que défenseur, on se dit qu’on va vivre 90 minutes très difficiles en affrontant sûrement le meilleur joueur au monde actuellement (Kylian Mbappé). Mais il y a aussi la chance de pouvoir affronter ce type de joueurs » .

« On va jouer le match d’une vie »