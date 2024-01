PSG : Luis Enrique gagne son pari avec Mbappé

Pierrick Levallet

Comme Christophe Galtier avant lui, Luis Enrique a fait un choix fort avec Kylian Mbappé au PSG. Afin d'avoir plus d'efficacité devant le but, le technicien espagnol a repositionné la star de 25 ans au poste de numéro 9. Ce rôle, l'international français ne l'apprécie pas vraiment. Mais le pari de Luis Enrique s'est révélé payant pour le moment.

Placé en pointe par Christophe Galtier la saison passée, Kylian Mbappé a pu retrouver son aile gauche au PSG avec l’arrivée de Luis Enrique. Le club de la capitale avait recruté Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour que le technicien espagnol ait suffisamment d’option à ce poste de numéro 9. Mais face aux difficultés du Français et du Portugais, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a dû changer ses plans.

Luis Enrique a replacé Mbappé dans l'axe

Le bonheur de Kylian Mbappé a été de courte durée. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ne s'étant pas montrés convaincants, Luis Enrique - comme Christophe Galtier avant lui - a repositionné la star de 25 ans dans ce rôle de numéro 9 afin d’obtenir une plus grande efficacité devant le but. Cela aurait pu déclencher un nouveau malaise avec le champion du monde 2018. Mais le coup de poker de Luis Enrique s’est finalement révélé payant.

Son choix s'est avéré payant