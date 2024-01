PSG : L’énorme inquiétude de Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le PSG se déplace à Orléans pour son 16e de finale de Coupe de France, un rendez-vous qui inquiète Luis Enrique. Présent en conférence de presse à la veille du match, l’entraîneur espagnol a affiché ses doutes concernant l’état de la pelouse du stade de la Source.

Après l’US Revel, le PSG affronte Orléans en Coupe de France, un rendez-vous qui cause déjà des sueurs froides à Luis Enrique, pas effrayé par son adversaire mais par l’état de sa pelouse. Infesté de morceaux de verre, le terrain du stade de la Source a été remplacé juste à temps pour accueillir ce 16e de finale de Coupe de France, mais l’entraîneur du PSG reste dubitatif et ne s’en est pas caché en conférence de presse.

Luis Enrique doute pour sa composition à cause du terrain

« Si toutes les circonstances qui entouraient ce match étaient normal, alors je dirais que je pourrais donner des opportunités aux plus jeunes joueurs. Mais étant donné l’état de la pelouse, je déciderais demain », a indiqué Luis Enrique, relayé par le site du PSG.

« Je suis préoccupé »