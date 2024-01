Il annonce du lourd pour le PSG

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a drastiquement changé de politique sportive. Outre la nomination de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur, le recrutement du club parisien ainsi que sa volonté de bâtir un véritable effectif ont été mis en avant. Pour l’ancien joueur et entraîneur du club Luis Fernandez, ce nouveau PSG peut aller très loin.

Malgré de nombreux changements opérés cet été, le PSG s’est montré plus que cohérent. Les partenaires de Kylian Mbappé ont rapidement pris les devants en Ligue 1, et ont réussi à sortir de l’un des groupes les plus compliqués de Ligue des Champions. Alors que la patte de Luis Enrique s’est très rapidement fait ressentir à Paris, le PSG semble également avoir réussi l’un de ses objectifs.

Mercato - PSG : Une demande est faite pour l’avenir de Mbappé ! https://t.co/7PGrgcRWrr pic.twitter.com/Uzeipw48KI — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Pari réussi pour le PSG ?

En effet, après de nombreuses années à devoir gérer les egos parfois mal placés de certaines stars, le club parisien a décidé de miser sur la jeunesse, ainsi que sur la création d’un effectif travailleur et solidaire. Si, logiquement, Kylian Mbappé reste à ce jour la figure de proue du PSG, l’équipe de Luis Enrique paraît rodée en cas de possible départ du numéro 7 dans les prochains mois.

« Cette ambiance-là peut les amener le plus loin possible »