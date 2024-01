PSG : Un joueur en plein calvaire fait une grande annonce

Jean de Teyssière

Le PSG s'est qualifié tranquillement pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en disposant de l'équipe d'Orléans (4-1). Kylian Mbappé, comme souvent, a inscrit un doublé, avant que Gonçalo Ramos et le jeune Senny Mayulu, 17 ans, ne mettent fin au suspens. Pour le Portugais, ce but lui fait du bien et il a tenu à rendre hommage à Kylian Mbappé.

Arrivé contre la somme de 65M€ l'été dernier, Gonçalo Ramos a du mal à exister dans l'effectif parisien. Luis Enrique ne lui fait pas confiance et l'attaquant portugais doit se contenter d'un maigre temps de jeu, le PSG misant dans l'axe sur Kylian Mbappé. Mais ce samedi en Coupe de France, Gonçalo Ramos a eu l'occasion de jouer, et marquer.

«Je me suis bien senti, ça a été important de marquer»

Après son but face à Orléans, Gonçalo Ramos était heureux, au micro de BeIn Sports : « Je me suis bien senti, ça a été important de marquer, car derrière il fallait absolument se qualifier. »

«Il faut toujours compte sur Kylian qui fait la différence»