OM : Réunion au sommet, Gattuso se lâche et fait une demande !

Gennaro Gattuso traverse une passe délicate à l’OM. De par le mécontentement des supporters lié aux résultats jugés insatisfaisants, une réunion a eu lieu cette semaine entre les parties concernées. L’entraîneur de l’OM a tenu à calmer les ardeurs de tout le monde ce vendredi.

En début de semaine, Gennaro Gattuso aurait pris la parole devant son groupe de l'OM, battu la veille face à l’OL pendant l’Olympico au Groupama Stadium si c’était lui le problème. Une réunion entre des supporters, des joueurs et le staff a dans la foulée eu lieu dans la journée de mardi dans le calme et sans débordements afin de faire un point sur la situation sportive inquiétante.

«On ne parle que de football, pas de guerre»

Au micro de Prime Video Sport ce vendredi soir avant la réception du FC Metz à l’Orange Vélodrome, Gennaro Gattuso a tenu à relativiser. « Il peut y avoir un effet positif ou négatif à toutes ces réunions. Tout ça fait partie de notre quotidien, des émotions qu’on peut ressentir ici. On ne parle que de football, pas de guerre. On vit déjà une situation très difficile dans le monde. Mais c’est vrai que notre travail, on peut le faire mieux, c’est une réalité. Mais on se rappelle qu’on ne parle que de sport ».

«Les joueurs et l’entraîneur ont la pression»