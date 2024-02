Coup dur pour l'OM, il dénonce un problème

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM a été tenu en échec par le FC Metz au stade Vélodrome. Interrogé après la rencontre, Azzedine Ounahi a poussé un gros coup de gueule. En effet, le milieu de terrain marseillais a pointé du doigt les problèmes de finition de son équipe.

En ouverture de la 21ème journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au FC Metz ce vendredi soir au Vélodrome. Et malheureusement pour les hommes de Gennaro Gattuso, ils n'ont pas réussi à faire mieux qu'un résultat nul (1-1). Réduit à 10 dès la 31ème minute de jeu à cause de l'expulsion de Samuel Gigot, l'OM a été tenu en échec par le FC Metz.

L'OM et Metz ont fini dos à dos

Lors d'un entretien accordé à Prime Video , Azzedine Ounahi a analysé la contre-performance de l'OM face au FC Metz. Le milieu de terrain marseillais a affirmé que ses coéquipiers et lui avaient un problème de finition.

«Il faut finir les occasions, on rate trop»