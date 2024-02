«Place à l’officialisation», la vente de l’OM est confirmée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De plus en plus de médias traitent de la vente de l'OM. Un feuilleton qui dure depuis près de quatre ans. Mais cette année, de nombreux journalistes confirment les envies de départ de Frank McCourt. Des négociations auraient été entamées avec l'Arabie Saoudite, qui devrait prendre place à la tête du club marseillais dans les prochaines semaines.

A l'origine de l'arrivée de Frank McCourt à l'OM en 2016, Didier Poulmaire s'est rendu sur le plateau de Rothen S'enflamme pour évoquer l'avenir de l'Américain. L'avocat est le dernier d'une longue liste à avoir évoqué le dossier de la vente du club marseillais. Daniel Riolo, David Berger ou encore Thibaud Vézirian ont déjà pris la parole pour annoncer que l'OM était mis en vente.

Après Guendouzi, l'histoire se répète à l'OM https://t.co/6QNdjHQHBS pic.twitter.com/DL2boj28MA — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

« Des sources, j’en ai des dizaines »

« Des sources, j’en ai des dizaines et partout, mais Didier Poulmaire n’en fait pas partie. Pourquoi le contacter, ça servirait à quoi à part qu’il me parle de secret professionnel et de me dire qu’il a été sondé. Mais ce n’est pas quelqu’un d’intéressant sur le sujet » a déclaré Vézirian, décidément très actif sur le sujet. Selon lui, les discussions sont arrivées à leur terme avec l'Arabie Saoudite. Il ne manquerait plus que l'officialisation pour acter cette passation de pouvoir.

« La vente va se faire »