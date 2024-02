OM : Gattuso annonce une révolution

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au terme d'un match brouillon de bout en bout, l'OM n'a pu faire mieux que le nul face au FC Metz au Vélodrome (1-1). Un résultat qui a provoqué la colère du public marseillais, qui n'a pas hésité à siffler son équipe. Pourtant, Gennaro Gattuso s'efforce de changer et tente de faire évoluer le style de jeu de sa formation.

Les sifflets ont accompagné la sortie des joueurs marseillais. Ce vendredi soir, l'OM a affiché un visage inquiétant face au FC Metz. Très vite réduit à 10, le club phocéen n'a pu faire mieux qu'un match nul, son cinquième match de suite sans victoire. Après le coup de sifflet final, Gennaro Gattuso était en colère. Le technicien italien ne parvient toujours pas à trouver la recette magique, malgré une évolution constante dans son management.

« Il ne faut pas faire le kamikaze »

Au micro de Prime Vidéo, l'entraîneur de l'OM admet avoir changé de mentalité depuis son arrivée en Ligue 1. « Si j'ai changé ? Je me suis souvenu de mes années d’entraineurs. Je me suis souvenu de la typologie des joueurs que j’avais et quelle mentalité je voulais insuffler. Mais c’était des expériences différentes de ce que je vis actuellement. Ici c’est très chaud, c’est une autre typologie de mentalité. Il ne faut pas faire le kamikaze » a déclaré Gattuso.

Gattuso avait parlé du style de jeu développé