L'OM tente un transfert surprise, Gattuso dit tout

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a essayé de vendre Jonathan Clauss. Une situation inattendue compte tenu de l'importance de l'international français depuis le début de saison. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a justifié la situation, confirmant même les propos de Pablo Longoria la veille.

Poussé au départ en fin de mercato, Jonathan Clauss est finalement resté à l'OM. Pablo Longoria a expliqué les raisons de son choix et Gennaro Gattuso a confirmé les propos de son président concernant le manque de professionnalisme de l'international français.

Gattuso lâche ses vérités sur Clauss

« J'anticipe la question sur Clauss. Les matchs ne se gagnent pas le week-end. Ils se gagnent la semaine à l'entraînement. En ce moment, on n'est pas cohérent dans notre travail au quotidien. Il faut être exigeant avec soi-même. C'est à partir de là qu'on pourrait s'éloigner de cette période difficile. Ce n'est pas en réfléchissant de manière individuelle », lâche l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«On a eu des discussions entre nous»