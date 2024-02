Mercato - OM : Riolo confirme une arnaque ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ dans les derniers jours du mercato hivernal, Jonathan Clauss est finalement resté à l’OM. Pablo Longoria n’a pas hésité à recadrer son joueur et surtout son entourage qui aurait fait fuiter de fausses informations durant cette période, et Daniel Riolo confirme la présence d’agents un peu douteux autour de Clauss.

Mais que s’est-il vraiment passé cet hiver entre l’OM et Jonathan Clauss ? Le latéral droit de 31 ans, qui semblait confortablement installé au sein du club phocéen ainsi qu’en équipe de France, a été annoncé sur le départ dans la dernière ligne droite du mercato de janvier. Certaines rumeurs assez folles parlaient même du Bayern Munich ou encore du FC Barcelone pour Clauss. Mais Pablo Longoria a mis les choses au clair…

L’OM recadre les agents de Clauss

Interrogé mercredi en conférence de presse, le président de l’OM a dénoncé l’attitude pour le moins douteuse, voire arnaqueuse, des agents de Jonathan Clauss durant ce mercato hivernal : « Avec Clauss, je vais être clair car on s’est parlé. Je suis satisfait de son niveau d’investissement mais je n’ai pas apprécié certaines choses et je pense que c’est important de le dire (…) Ça ne nous a pas plu en janvier que ses agents nous envoient différents messages. “Ah Barcelone veut le joueur.” J’ai appelé Barcelone et ce n’était pas vrai. On a noté ce type de situation. Pendant le mois de janvier, il a provoqué un effet inverse de ce qu’on attendait. Tout le monde doit être responsable », a sèchement lâché Longoria.

« Des agents un peu curieux… »