Mercato : Un crack recale l’OM, voilà pourquoi

Pisté par l'OM et l'OL lors du dernier mercato hivernal, Carlos Alcaraz a finalement rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Un transfert surprenant pour plusieurs observateurs, le milieu de terrain argentin de 21 ans passant d'une équipe de Championship à un grand club européen.

L'OM et l'OL se sont livrés à une bataille cet hiver, non pas sur le terrain, mais sur le marché des transferts. Les deux équipes ont tenté de s'attacher les services de Carlos Alcaraz, jeune milieu de terrain argentin qui a débuté la saison à Southampton. Finalement, le joueur de 21 ans a pris la décision de rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat obligatoire (35M€). Une opération qui s'est décantée dans les ultimes instants du mercato hivernal.

« Une grande surprise »

« Ce fut une journée folle pour Carlos. La décision de la Juventus a été une grande surprise, d'autant plus qu'il semblait destiné à d'autres clubs. Il jouait régulièrement ici, à Southampton, et maintenant il est passé de la deuxième division anglaise au football italien, dans un club aussi prestigieux que la Juventus, qui l'a prêté jusqu'à la fin de la saison » a noté Alex Crook, journaliste pour TalkSport.

Voilà pourquoi il a choisi la Juventus