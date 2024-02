Vitinha - OM : Le ton est donné après son transfert !

Thibault Morlain

Arrivé en janvier 2023 à l'OM, Vitinha a été exfiltré par le club phocéen lors du dernier mercato hivernal. Plus vraiment désiré à Marseille, le Portugais a pris la porte, s'envolant pour l'Italie. Le voilà aujourd'hui prêté avec option d'achat au Genoa et du côté de Gênes, on s'est confié sur cette arrivée de Vitinha.

Actif durant le mercato hivernal, l'OM s'est séparé de plusieurs joueurs. Ça a notamment été le cas de Vitinha. Joueur le plus cher du club phocéen, le Portugais n'a jamais convaincu et durant le mois de janvier, l'OM a décidé de s'en séparer. Il fallait pour cela trouver preneur et la solution est arrivée d'Italie où Vitinha a été prêté avec option d'achat au Genoa.

« Il a été pris pour améliorer la qualité »

Directeur sportif du Genoa, Marco Ottolini s'est lâché sur cette arrivée de Vitinha. Pour Radio Sportiva , il a confié : « Il n'est pas une doublure de Retegui, il a été pris pour améliorer la qualité. Nous l'avons aimé, il y avait l'opportunité et nous l'avons saisi. Il a rejoint le groupe, il a été impressionné par l'harmonie de l'équipe, il est bien entré à Empoli et à voir dans les prochains matchs ».

Quid de l'option d'achat ?