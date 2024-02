OM : Vitinha est déjà de retour à Marseille !

Hugo Chirossel

Transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, qui a dépensé 32M€ bonus compris pour le recruter l’année dernière, Vitinha a pris la direction du Genoa cet hiver, où il a été prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Quelques jours après son départ, le Portugais de 23 ans a déjà fait son retour à Marseille.

À son arrivée en provenance de Braga l’année dernière, les supporters de l’OM s’attendaient à voir débarquer le grand attaquant tant attendu en la personne de Vitinha. Il faut dire que les dirigeants marseillais ont fait un gros effort financier pour s’attacher ses services, une opération estimée à 32M€ bonus compris.

Vitinha a fait ses débuts avec le Genoa...

Un an plus tard, Vitinha a déjà quitté l’OM. Lors du mercato hivernal, l’attaquant âgé de 23 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison au Genoa, avec une option d’achat non obligatoire de 25M€. Le week-end dernier, il a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, lors du match nul face à Empoli (0-0).

Vitinha déjà de retour sur Marseille ! #TeamOM pic.twitter.com/go54bYYbHj — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 5, 2024

... avant de revenir à Marseille

Une rencontre après laquelle Vitinha est rapidement revenu à Marseille. Comme l’a partagé le Portugais sur les réseaux sociaux, il s’est rendu dans un barber shop ainsi qu’un restaurant marseillais. Il n’est pas impossible qu’il revienne définitivement à l’OM l’été prochain, puisque comme indiqué précédemment, l’option d’achat du Genoa n’est pas obligatoire.