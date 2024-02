Mercato : L’OM a contacté une légende du Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a enchainé les changements d’entraîneur ces dernières années, et ce fut notamment le cas à l’été 2022 lorsque la séparation avait été actée avec Jorge Sampaoli. Le président Pablo Longoria s’était alors tourné vers Xabi Alonso, mais l’ancien joueur emblématique du Real Madrid avait dit non au boss de l’OM. Explications.

Ce n’est pas un secret, l’OM a bien du mal à stabiliser le poste d’entraîneur… En seulement trois ans, entre janvier 2021 et janvier 2024, le club phocéen a connu pas moins de sept profils différents sur son banc de touche : André Villas-Boas, Nasser Larguet, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Jacques Abardonado, et donc Gennaro Gattuso qui est en place à l’OM depuis le 27 septembre dernier. Et en 2022, lorsqu’il a fallu dénicher un successeur à Sampaoli, Pablo Longoria s’était tourné vers une légende du Real Madrid entre 2009 et 2014 : Xabi Alonso.

« Il m’a dit non avec élégance »

Interrogé à ce sujet dans les colonnes de So Foot , le président de l’OM raconte dans les moindres détails son entretien avec le jeune entraîneur espagnol : « C’était après Jorge (Sampaoli). Je suis donc allé le voir. Il m’a dit non avec une élégance… La même qu’il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Il était en train de me dire non, j’aurais dû être énervé, mais j’avais presque envie de le remercier », confie Longoria.

Alonso avait d’autres ambitions