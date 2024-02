Gattuso - OM : Fiasco pour le projet McCourt, c'est historique !

Amadou Diawara

A la fin du mois de septembre, l'OM a décidé de miser sur Gennaro Gattuso pour pallier le départ de Marcelino. Toutefois, le technicien italien ne réussit pas du tout ses débuts à Marseille. En effet, Gennaro Gattuso a le pire bilan depuis le lancement du projet McCourt.

A l'intersaison 2023, Igor Tudor a claqué la porte de l'OM. Pour remplacer le coach croate, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Marcelino. Toutefois, le technicien espagnol n'a pas fait long feu à Marseille. Alors que des supporters ont menacé la direction de l'OM, Marcelino a pris ses jambes à son cou, posant sa démission.

Gattuso a le pire bilan de l'ère McCourt à l'OM

Pour combler le vide laissé par Marcelino, l'OM a choisi de miser sur Gennaro Gattuso. Toutefois, le coach italien ne parvient pas à enchainer les victoires avec le club phocéen, loin de là. D'ailleurs, l'OM de Gennaro Gattuso est actuellement sur une série de cinq matchs sans succès. Et comme l'a souligné Opta Jean , l'écurie olympienne n'a gagné aucune de ses quatre premières rencontres de l'année 2024 (3 nuls, 1 défaite). Ce qui ne lui était arrivé qu'une seule fois lors des 45 dernières années (2 nuls et 2 revers en 2001). Gennaro Gattuso peut donc être directement visé. D'autant qu'il est l'entraineur de l'OM avec le plus mauvais bilan en Ligue 1 depuis le rachat de Frank McCourt en octobre 2016.

Déjà 6 nuls et 4 défaites pour Gattuso