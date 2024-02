Messi a battu Mbappé, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé avait pourtant été intraitable en inscrivant un triplé et en réussissant son tir au but face à Emiliano Martinez. Cependant, l’équipe de France a été surclassée par l’Argentine pendant cette séance en finale de la Coupe du monde 2022. Et Hugo Lloris a communiqué un élément de réponse important.

Lionel Messi a réalisé son plus grand rêve le 18 décembre 2022. Huit ans après le crève-coeur brésilien face à l’Allemagne au bout des prolongations (1-0), le sort avait cette fois-ci tourné en la faveur de l’octuple Ballon d’or pendant le Mondial au Qatar.

«Tu es à quelques centimètres de réussir un doublé. On a trop tendance à banaliser notre performance»

Malgré une première période parfaite et une avance de deux buts face à l’équipe de France, qui était championne du monde en titre, l’Argentine a été rattrapée par les Bleus et un Kylian Mbappé tueur auteur de trois buts. Et au bout de la prolongation, Randal Kolo Muani aurait pu être le héros tricolore comme a tenu à le rappeler Hugo Lloris au Parisien . « Toutes les finales perdues te laissent un petit goût amer. La douleur s’est atténuée. Tu demeures compétiteur et tu regardes devant toi. Après, celle-ci reste particulière, tu es à quelques centimètres de réussir un doublé. On a trop tendance à banaliser notre performance. Arriver deux fois en finale en quatre ans, est exceptionnel. Gagner une finale, c’est ce qu’il y a de plus beau, mais en perdre une, ce n’est pas donné à tout le monde. J’en suis très fier, même si on veut toujours plus ».

«Quand les Argentins se présentent, il n’y a que des gars qui tirent les penalties en club. Chez nous non»