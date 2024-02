PSG : Une «grande nouvelle» arrive pour Kylian Mbappé

Benjamin Labrousse

Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison, laissant un grand vide au sein du football français et de la Ligue 1. Si désormais tout indique que la star parisienne va rallier le Real Madrid, le président de la Liga Javier Tebas se réjouit de cette signature imminente.

Mardi 13 février restera une date majeure de la saison du PSG. Et pour cause, à la veille de la rencontre de Ligue des Champions face à la Real Sociedad (victoire 2-0 du PSG), Kylian Mbappé annonçait au président Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le club de la capitale à l’issue de son contrat en juin prochain.

Mbappé va signer au Real Madrid

Mardi, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Kylian Mbappé disposait désormais de trois propositions pour sa future destination. Ainsi, le Real Madrid, Manchester United, et Liverpool ont tous soumis une offre à la star du PSG. Toutefois, le choix de Mbappé ne laisse que peu de place au doute, et le numéro 7 devrait évoluer au Real Madrid la saison prochaine…

« C'est une grande nouvelle pour le Real et pour le football espagnol »