Drame au PSG, Al-Khelaïfi sort du silence

Hugo Chirossel

Ce jeudi, Artur Jorge est décédé, à l’âge de 78 ans. L’ancien entraîneur portugais était passé à deux reprises sur le banc du PSG, avec qui il avait été sacré champion de France en 1994. Nasser Al-Khelaïfi a également tenu à saluer sa mémoire dans un communiqué publié par le club de la capitale.

Âgé de 78 ans, Artur Jorge s’est éteint ce jeudi 22 février. Le technicien portugais aura marqué l’histoire du PSG, qu’il a entraîné entre 1991 et 1994, puis entre 1998 et 1999. Passé notamment par le FC Porto et le Benfica Lisbonne, Artur Jorge avait remporté la coupe de France avec le club de la capitale en 1993, puis le championnat de France l’année suivante.

Le PSG rend hommage à Artur Jorge

« Le Paris Saint-Germain a appris le décès de son ancien entraîneur Artur Jorge, à l’âge de 78 ans. Artur Jorge, l’homme à la célèbre moustache, avait remporté le titre de champion de France avec les Rouge et Bleu en 1994. En 1991, le Paris Saint-Germain engage ce personnage érudit et francophone, avec pour objectif de remporter un second titre de champion de France. En trois ans, l’objectif est atteint : Paris gagne une Coupe de France (1993), éblouit l’Europe face au Real Madrid (4-1, le 18/03/1993), avant le sacre de champion de France (1994) », a réagi le PSG via un communiqué.

«Artur a joué un rôle important dans notre histoire et nous lui serons toujours reconnaissants»