Mbappé - PSG : Catastrophe annoncée au Real Madrid ?

Benjamin Labrousse

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va donc quitter le PSG. Tout semble indiquer que la star de 25 ans rejoindra d’ici quelques mois le Real Madrid. De quoi reformer une équipe « galactique » chez les Merengue ? Pour Ivan Helguera, la formation de Carlo Ancelotti ne reproduira pas les erreurs du passé. Explication.

Le PSG s’apprête à vivre une nouvelle ère : celle de l’après-Mbappé. L’attaquant français a annoncé sa décision la semaine dernière, il quittera le club parisien après sept saisons passées à Paris. Pour rejoindre quel club ? Mardi, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Kylian Mbappé disposait de trois propositions : le Real Madrid, Manchester United, et Liverpool.

Mbappé : L'annonce qui va rassurer le Real Madrid https://t.co/0v1YI1oro5 pic.twitter.com/aAeW94eHtV — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Une nouvelle ère galactique au Real Madrid ?

Fervent admirateur du Real Madrid dans son enfance, Kylian Mbappé devrait sauf énorme surprise rejoindre les Merengue . Superstar, le numéro 7 du PSG va rejoindre une équipe déjà étoilée à Madrid, avec les présences notables de Vinicius Jr, Jude Bellingham, Rodrygo, Eduardo Camavinga, Thibaut Courtois, ou encore Toni Kroos et Luka Modric… Une équipe remplie de joueurs vedettes, qui n’est pas sans rappeler les fameux « Galactiques » des années 2000, avec entre autres : Zinédine Zidane, Luis Figo, Ronaldo, David Beckham...

« Ce n’était pas une équipe aussi complète et équilibrée que celle-ci »