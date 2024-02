Le PSG touché par un drame

Thibault Morlain

Triste journée pour le PSG en ce jeudi 22 février 2024. En effet, il a été annoncé qu'Arthur Jorge était décédé à l'âge de 78 ans. L'entraîneur portugais avait marqué l'histoire du club de la capitale. Passé à deux reprises sur le banc du PSG, Arthur Jorge avait notamment été sacré champion de France en 1994. Forcément, Paris a tenu à lui rendre hommage.

Le PSG en a vu passer des entraîneurs depuis sa création. Certains ont d'ailleurs plus leur empreinte que d'autres. Ça vaut notamment pour Arthur Jorge, considéré comme l'un des techniciens ayant marqué l'histoire du PSG, lui qui a connu deux passages sur le banc du club de la capitale. Forcément, au moment d'apprendre le décès d'Arthur Jorge ce jeudi, le club de la capitale était peiné.

Champion de France au PSG en 1994

Suite au décès d'Arthur Jorge, le PSG a réagi dans un communiqué. On peut alors y lire : « Le Paris Saint-Germain a appris le décès de son ancien entraîneur Artur Jorge, à l’âge de 78 ans. Artur Jorge, l’homme à la célèbre moustache, avait remporté le titre de champion de France avec les Rouge et Bleu en 1994. En 1991, le Paris Saint-Germain engage ce personnage érudit et francophone, avec pour objectif de remporter un second titre de champion de France. En trois ans, l’objectif est atteint : Paris gagne une Coupe de France (1993), éblouit l’Europe face au Real Madrid (4-1, le 18/03/1993), avant le sacre de champion de France (1994). Il quitte la capitale sur ce succès et quelques mois plus tard, il est opéré avec succès d’une tumeur au cerveau. Il poursuit sa carrière au SL Benfica, dirige l’équipe nationale suisse, le Portugal, Tenerife et le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas ».

« Le Paris Saint-Germain présente ses sincères condoléances »