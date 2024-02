Mbappé : Un contrat en or promis par le PSG ?

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé est un coup dur pour le Paris Saint-Germain, mais l’économie faite pourrait bien relancer les plans du club, avec plusieurs stars qui pourraient débarquer cet été. C’est le cas de Victor Osimhen, l’attaquant du Napoli qui est annoncé comme l’une des grandes priorités du mercato estival parisien.

L’avenir dans Kylian Mbappé, c’est le grand sujet du moment au PSG. Si le départ de la star française n’est pas encore acté, au sein du club parisien on a décidé de prendre les devants pour lui trouver un remplaçant à la hauteur. Mais qui va pouvoir endosser ce rôle ?

Le PSG rêve en grand

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , ce n’est pas une mais bien deux joueurs qui devraient avoir ce rôle. Car le PSG viserait Victor Osimhen pour le poste de numéro 9, ainsi qu’un autre renfort offensif plus proche de Mbappé, qui peut donc évoluer sur un côté. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que cette deuxième recrue pourrait être Bernardo Silva, actuellement à Manchester City.

Jackpot pour Osimhen ?