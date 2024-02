Mercato - PSG : Il s'offre pour 130M€ !

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé va créer un énorme trou au Paris Saint-Germain, que Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi devront combler au plus vite. Le grand favori n’est autre que Victor Osimhen, qui selon nos informations a déjà été approché par les Parisiens lors du dernier mercato estival et qui cette fois, devrait bel et bien quitter le Napoli.

Le visage du PSG devrait changer la saison prochaine, avec notamment Kylian Mbappé qui aurait décidé de plier bagages après sept années passées au club. La liste de ses potentiels successeurs ne cesse de s’allonger, mais il y a un nom en particulier qui revient régulièrement.

« On le sait qu'il va aller ou au Real Madrid, ou au PSG, ou dans un club anglais »

C’est celui de Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com est l’un des 3 regrets du dernier mercato de Luis Campos. La tendance sera totalement différente cet été, puisque le Napoli a d’ores et déjà annoncé son départ. « Il partira » avait déclaré le président Aurelio De Laurentiis fin janvier, avant d’ajouter : « On le sait qu'il va aller ou au Real Madrid, ou au PSG, ou dans un club anglais ». La piste madrilène semble depuis être tombée à l’eau, puisque les Merengue semblent plutôt se concentrer sur Mbappé.

Osimhen a voulu une clause