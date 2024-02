Départ de Mbappé : Un ancien du PSG peut tout gâcher

Axel Cornic

Avec les indiscrétions autour du départ de Kylian Mbappé, la presse espagnole s’est à nouveau enflammée autour d’une possible arrivée au Real Madrid. Et du côté du Paris Saint-Germain on commence à se préparer au pire, avec plusieurs grands noms qui sont déjà annoncés pour remplacer le capitaine de l’équipe de France.

C’est peut-être la fin pour Kylian Mbappé. Après dix années passées en Ligue 1, dont sept au PSG, l’attaquant de 25 ans semble avoir décidé de se lancer dans sa première aventure à l’étranger. Le grand favori pour l’accueillir est bien connu, puisqu'en Espagne on assure que le Real Madrid aurait déjà trouvé un accord pour son arrivée.

Le PSG cherche sa nouvelle star

Au sein du PSG on ne semble pas encore s’être avoué vaincu, mais on prépare tout de même le pire scénario pour Mbappé, ratissant le marché pour lui trouver un potentiel successeur. La solution pourrait venir d’Italie, avec Luis Campos qui aurait d’ores et déjà décidé de miser gros sur Victor Osimhen, qui peut quitter le Napoli grâce à une clause de départ fixée à 130M€.

Arteta en pince pour Osimhen