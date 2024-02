PSG - Real Madrid : Il annonce le jackpot après le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé va partir du PSG et c'est au Real Madrid qu'il pourrait écrire la suite de sa carrière. Si tel était le cas, l'international français traumatisera alors plus d'un club espagnol. Pour autant, au sein du championnat ibérique, certains sont déjà plus que ravis à l'idée d'accueillir Mbappé dans les mois à venir. C'est notamment le cas du côté de Getafe.

Après la Ligue 1, c'est la Liga qui attend Kylian Mbappé. En effet, alors que l'international français quittera prochainement le PSG, son avenir devrait visiblement s'écrire du côté du Real Madrid. Avec Mbappé, la Casa Blanca affichera une attaque 5 étoiles avec Vinicius Jr et Jude Bellingham. Cela va effrayer plus d'un club, mais il n'empêche qu'on se réjouit de cette opération de l'autre côté des Pyrénées.

Mercato - PSG : Mbappé s’en va, le monde du sport s’affole https://t.co/b2QSJGR5Aq pic.twitter.com/qaU4B7pQu0 — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

« Nous avons gagné à la loterie »

Président de Getafe, Angel Torres a tenu à un discours pour le moins étonnant concernant le futur transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Au micro de la Cadena Cope , il a ainsi lâché : « Je pense que nous avons gagné à la loterie. Nous devons remercier le Real Madrid et Florentino Pérez ».

«Y'a-t-il une meilleure équipe que le Real Madrid ? »