Mercato : Gallardo à l’OM ? La vérité éclate

Thibault Morlain

L’été dernier, l’OM a dû gérer la succession d’Igor Tudor, qui avait choisi de faire ses valises après seulement un an sur la Canebière. Pour le remplacer, Pablo Longoria a finalement opté pour Marcelino, son ami, mais d’autres noms circulaient à l’époque. Il était alors question d’un intérêt de l’OM pour un certain Marcelo Gallardo. Mais voilà qu’on en sait désormais un peu plus sur cette histoire…

Cela fait maintenant plusieurs saisons que l’OM empile les entraîneurs. Ce n’était pas ce qui était prévu et pourtant, l’été dernier, Pablo Longoria a dû faire avec le départ d’Igor Tudor. Si le Croate avait encore un contrat avec le club phocéen, il a choisi de s’en aller, obligeant ainsi l’OM à lui trouver un remplaçant. Pour ce faire, le président olympien a alors décidé de faire appel à l’un de ses grands amis : Marcelino.

OM - Retour de Marcelino : Longoria annonce du lourd https://t.co/VGOr45p1J2 pic.twitter.com/Q2VlfAA49Q — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

L’OM réellement intéressé par Gallardo ?

Marcelino ne sera resté que quelques mois à l’OM et cela a donc été un échec pour Pablo Longoria. Aurait-il dû privilégier une autre piste l’été dernier ? Le nom de Marcelo Gallardo, qui a tant brillé à la tête de River Plate, avait circulé. Toutefois, ce samedi, L’Equipe l’assure : Marcelino a toujours été le choix numéro 1 de Pablo Longoria tandis que la rumeur Gallardo à l’OM n’a été qu’un écran de fumée…

