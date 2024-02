Luis Enrique donne son feu vert pour ce transfert au PSG

Jean de Teyssière

En 2022, pour notamment convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG, le club de la capitale nomme Luis Campos au poste de conseiller football du PSG. Jusqu'à maintenant, le technicien portugais n'a recruté que des joueurs connus du grand public, lui dont la spécialité est plutôt de dénicher des talents, comme il l'a fait à Monaco ou au LOSC. Cet hiver, l'arrivée de Lucas Beraldo apparaissait vraiment comme un transfert sauce Campos, même si c'est Luis Enrique qui a eu le dernier mot.

Le mercato hivernal du PSG a été plutôt tranquille, même si dès le premier jour de l'année, le club parisien a officialisé l'arrivée de Lucas Beraldo. Le défenseur central de 20 ans est arrivé en provenance de Sao Paulo et était suivi depuis plusieurs années par la cellule de recrutement de Luis Campos. Son arrivée ne s'est donc pas faite à la va-vite. Depuis son arrivée, Lucas Beraldo n'a pas encore totalement convaincu les supporters du PSG, même si du temps doit lui être accordé.

Des blessures importantes qui poussent le PSG à recruter

L'envie de recruter au poste de défenseur central est venue, selon Le Parisien , de plusieurs blessures importantes dans l'effectif du PSG. Depuis un an, Presnel Kimpembe est indisponible à cause d'une rupture du talon d'Achille et a même dû être réopéré en début d'année. Nuno Mendes est aussi à l'infirmerie depuis plusieurs mois. Lucas Hernandez présente lui un profil plus fougueux et par le passé, c'est un joueur qui a connu plusieurs blessures. Luis Campos s'est donc mis en recherche d'un profil particulier sur la demande de Luis Enrique : un joueur qui amène du calme, de la sérénité et être à l'aise techniquement pour bien ressortir les ballons.

Luis Enrique a choisi son futur défenseur