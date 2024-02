OM : Gasset lance un gros avertissement à ses joueurs

Arnaud De Kanel

Nommé entraineur de l'OM mardi pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset compte déjà deux victoires sur le banc phocéen. L'embellie marseillaise s'est confirmée dimanche soir avec le très beau succès face à Montpellier. La tendance est donc à l'enflammade du côté des Bouches du Rhône mais Gasset préfère calmer tout le monde.

L'OM renait de ses cendres depuis la nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a donné un second souffle à une équipe qui était jusque-là en panne de confiance. Avec deux succès en deux matchs, Marseille commence à y croire à nouveau et se met à rêver d'une fin de saison complètement folle. Gasset lui, met en garde ses joueurs et appelle à la vigilance.

Vente OM : La grande annonce de l’Arabie Saoudite https://t.co/iz4BPfXs01 pic.twitter.com/vJfPsN6B5c — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

«On n'a pas le droit de se relâcher»

Le très expérimenté Jean-Louis Gasset sait que tout peut aller très vite dans le football, encore plus à l'OM. C'est donc pour cela qu'il appelle à poursuivre les efforts et à ne surtout pas se reposer sur cette belle semaine.

«Sur la durée, il y a la patte de certains, pas sur trois jours»