Un grand retour se fait attendre à l’OM

Absent depuis le mois de novembre et son opération d'une fracture de la rotule du genou gauche, Valentin Rongier était attendu en ce mois de février, son indisponibilité étant estimée à trois mois. Pour l’heure, le milieu s’est contenté de l’entraînement collectif, l’OM ne souhaitant pas prendre le moindre risque.

La saison est compliquée sur tous les plans pour l’Olympique de Marseille. En plus de résultats insuffisants, le club phocéen a vu son capitaine Valentin Rongier se blesser sérieusement en novembre, victime d’une fracture de la rotule du genou gauche nécessitant une opération et trois mois d’absence. Alors que le retour du milieu était fixé en ce mois de février, l’OM ne veut pas se précipiter.

L’OM prend son temps

Pour assister aux retrouvailles entre Valentin Rongier et le public du Vélodrome, il va falloir encore faire preuve de patience. Selon La Minute OM , le club souhaite prendre son temps avec son capitaine, justifiant ainsi l’absence de date précise pour son retour.

Du retard pour Rongier ?