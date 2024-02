L’OM prépare un transfert, Deschamps a choisi son camp

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie et critiqué pour son attitude par les dirigeants de l’OM, Jonathan Clauss sort d’un mercato hivernal, lui dont le transfert serait acté cet été. Une situation qui n’a pas échappé à Didier Deschamps, alors que le joueur conserve une belle cote auprès du staff tricolore en vue de l’Euro.

« Je sais qu’il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu’on attendait un petit peu de lui, dans l’attitude, en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l’était pas. » Interrogé il y a quelques jours par Canal +, le conseiller sportif de l’OM Medhi Benatia n’avait pas mâché ses mots au moment de revenir sur la situation de Jonathan Clauss, poussé vers la sortie cet hiver et ouvertement ciblé par les critiques de ses dirigeants. Une situation alarmante pour le joueur à quelques mois de l’Euro.

Catastrophe, ce joueur de Deschamps est maudit https://t.co/7Swopguo86 pic.twitter.com/DpqkEbxadF — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Deschamps inquiet

De son côté, Didier Deschamps n’a rien manqué de ce dossier, inquiet à quelques mois de l’Euro et redoutant une mise à l’écart du joueur par l’OM comme l’explique L’Équipe ce mercredi. Finalement, Jonathan Clauss est resté avec l’équipe première sans voir son temps de jeu diminuer, de quoi soulager le staff tricolore.

Clauss conserve du crédit auprès du staff