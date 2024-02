Mercato : Le Real Madrid prépare un coup à la Mbappé !

Pierrick Levallet

Alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain, Kylian Mbappé a enfin annoncé sa décision au PSG. L'international français a prévu de partir et tout indique qu'il signera libre au Real Madrid. Les Merengue convoiteraient également Alphonso Davies, et ils pourraient bien attendre 2025 pour l'avoir aussi gratuitement.

Kylian Mbappé quittera le PSG dans quelques mois. Le capitaine de l’équipe de France ne compte pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain et il aurait annoncé sa décision aux patrons parisiens. Son prochain club reste encore à déterminer, mais tout indique que Kylian Mbappé signera très prochainement au Real Madrid.

Après Mbappé, le Real Madrid cible Alphonso Davies

Après l’échec de mai 2022, Florentino Pérez a joué finement ses cartes. Et le président du Real Madrid touche au but dans ce dossier. Les Merengue prépareraient d’ailleurs un gros mercato cet été puisqu’ils voudraient aussi mettre la main sur Alphonso Davies. Cependant, le transfert du latéral gauche canadien pourrait être reporté.

Rendez-vous en 2025 ?