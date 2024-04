OM : «Vends !», le départ de McCourt est réclamé

Hugo Chirossel

Au moment de racheter l'OM en octobre 2016, Frank McCourt avait affiché de grandes ambitions et annoncé son fameux Champions Project. Plus de sept ans plus tard, force est de constater que Marseille en est bien loin. Une situation qui agace Jérôme Rothen, qui a invité l’homme d’affaires américain à revoir son investissement à la hausse, ou à accepter de céder le club.

Deuxième de Ligue 1 il y a deux ans et troisième l’année dernière, l’OM a dit au revoir à son ambition de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Distancés au classement, où ils sont à 10 points de la quatrième place, les Olympiens n’ont plus que la Ligue Europa comme réel enjeu en cette fin de saison. Cela fait maintenant 12 ans que l’OM n’a plus remporté le moindre trophée, une situation que Jérôme Rothen met sur le dos de Frank McCourt.

«Je suis limite en colère, ce n’est pas possible»

« Je me braque aujourd’hui face à McCourt parce que je vois cette équipe de l’OM qui ne mérite pas de représenter l’Olympique de Marseille avec toute cette ferveur là. Il n’y a aucun grand joueur à Marseille, voire aucun bon joueur à Marseille. Pour avoir des résultats à Marseille, il faut des joueurs internationaux. Dans tous les grands clubs c’est comme ça. Si tu ne l’as pas, ils ne peuvent pas gérer la pression. Les joueurs internationaux la gèrent et en plus, ils te font monter au rideau tous les supporters parce qu’ils te donnent envie de les pousser grâce à leur talent. Quand je vois l’équipe de Marseille cette saison, je reste plus que sur ma faim et je suis limite en colère, ce n’est pas possible », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«Sois raisonnable et donne l’opportunité à un véritable actionnaire avec de l’argent»