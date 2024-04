Agression, barres de fer… Gros incidents avec des supporters de l’OM

Hugo Chirossel

Ce dimanche, l’OM se déplace sur la pelouse de Toulouse, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. En marge de cette rencontre, des incidents impliquant des supporters marseillais ont eu lieu dans les rues de la Ville Rose. Ils ont dégradé des vitrines et blessé une personne à l’aide de barres de fer.

Trois jours après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa face au Benfica Lisbonne, l’OM se déplace sur la pelouse de Toulouse ce dimanche, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre classée à risque par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH) et qui a été marquée par des incidents impliquant vraisemblablement des supporters marseillais.

Une personne blessée par une barre de fer

Environ 1000 supporters de l’OM sont attendus au Stadium et certains d’entre eux auraient été coupables de violences ce dimanche à Toulouse. Comme indiqué par Le Parisien , des individus cagoulés ont dégradé plusieurs vitrines dans les rues de la Ville Rose . Un supporter du Téfécé a été blessé par une barre de fer. D’après les informations de La Dépêche du Midi , cette personne a été évacuée par les pompiers et transportée à l’hôpital.

«Certains portaient des cagoules. Ils ont fait des dégâts»

« Certains portaient des cagoules. Ils ont fait des dégâts », a raconté un témoin au quotidien régional. Les agresseurs sont ensuite repartis dans leur bus, avant d’être interceptés et escortés par la police en direction de Marseille. Un individu a été formellement reconnu, interpellé et placé en garde à vue. « Je passais en voiture au niveau de la nouvelle passerelle, à Empalot. Il y avait un bus blanc arrêté et des policers autour dont l’un d’eux brandissait un fusil vers l’autocar ! Ça fait bizarre. À l’intérieur, il y avait des gens en noir. Ils ne ressemblaient pas à des supporters de l’OM », a raconté un témoin de la scène à La Dépêche du Midi .

Les individus ont été identifiés