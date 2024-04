Mercato - PSG : Luis Enrique en remet une couche sur Mbappé !

Alexis Brunet

Ce n'est un secret pour personne, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison. Mais pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite concernant ce sujet. Après le match face à Lorient, Luis Enrique a été interrogé en conférence de presse au sujet de son attaquant. Encore une fois, le coach parisien a préféré botté en touche.

Mercredi soir, le PSG affrontait le FC Lorient en match en retard de la 29ème journée de Ligue 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Parisiens sont en forme dernièrement. Comme face au FC Barcelone et à l'OL, les partenaires de Gonçalo Ramos se sont imposés quatre buts à un, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, et un autre d'Ousmane Dembélé. Le club de la capitale n'a malheureusement pas été titré dès ce mercredi, puisse que dans le même temps, l'AS Monaco a gagné contre Lille.

Luis Enrique s'exprime encore sur Mbappé

Laissé au repos face à l'OL, Kylian Mbappé était donc en pleine forme pour ce déplacement sur la pelouse du FC Lorient. Particulièrement inspiré, le champion du monde 2018 a été l'auteur d'un doublé, mais aussi d'une passe décisive. Le PSG espère donc que l'attaquant restera sur les mêmes bases jusqu'à la fin de la saison, afin de peut-être remporter le titre final en Ligue des Champions. Mais la saison prochaine, Paris ne devrait malheureusement plus pouvoir compter sur son meilleur buteur. En effet, Mbappé quittera vraisemblablement le PSG dans les prochains mois. En conférence de presse, il a été demandé à Luis Enrique si ce dernier avait un deal avec son joueur, afin qu'il finisse la saison au mieux, avant de partir vers son prochain club. Face à cette question, le coach parisien a décidé de botter en touche. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Je vais appliquer la stratégie du disque rayé. À cette question, je vais encore faire la même réponse. Tant que Mbappé n’aura pas parlé publiquement, je ne parlerai pas. J’essaie simplement de tirer le meilleur rendement de tous mes joueurs. »

Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid

Même si rien n'est encore officiel, sauf revirement de situation, l'avenir de Kylian Mbappé ne s'inscrira pas au PSG la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde devrait rejoindre le Real Madrid, qui est le grand favori pour l'accueillir. Toutefois, aucune annonce ne devrait intervenir avant la fin de la saison.