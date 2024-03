FC Nantes : «Équipe de merde», premières tensions avec Kombouaré ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Kombouaré aura la lourde tâche de terminer la saison au FC Nantes. Le technicien a été rappelé par Waldemar Kita afin de remplacer Jocelyn Gourvennec, défait une nouvelle fois par le RC de Strasbourg samedi soir (1-3). Mais son premier passage au sein du club nantais pourrait avoir laissé des traces au sein du vestiaire.

Pour Waldemar Kita, il a fallu réagir, et vite ! Après la défaite de son équipe face au RC de Strasbourg, le président du FC Nantes a ressenti le besoin de tout changer pour tenter de sauver les apparences en fin de saison. Exit donc Jocelyn Gourvennec, remplacé par Antoine Kombouaré, entraîneur des Canaris entre 2021 et 2023. Dans les colonnes de L'Equipe, Waldemar Kita a justifié cette nomination.

Le FC Nantes plonge dans la crise, le vestiaire balance https://t.co/1QeE0rvcgh pic.twitter.com/Es9rIkjbOA — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

« J'ai toujours dit que c'était quelqu'un qui sait gérer les hommes »

« J'ai toujours dit que c'était quelqu'un qui sait gérer les hommes, quelqu'un de professionnel. Pourquoi on l'a fait partir ? Parce qu'on le sentait fatigué et usé. Il a dit qu'il cherchait une équipe, qu'il avait passé un bon moment à Nantes, que c'était un Nantais. C'est quelqu'un qui sait tenir son vestiaire. On a besoin de quelqu'un de respecté » a confié le dirigeant nantais, qui tente un dernier coup pour éviter la descente.

Kombouaré dans le viseur des cadres ?