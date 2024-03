FC Nantes : Kombouaré annonce déjà un clash avec le boss ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deux jours après sa nomination au poste d'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a été présenté à la presse. L'occasion pour le coach d'évoquer son deuxième passage chez les Canaris, mais aussi ses relations tumultueuses avec Waldemar Kita, président du FC Nantes. L'ancien technicien du PSG l'a reconnu, les relations ne sont pas au beau fixe.

Appelé à la rescousse pour tenter de sauver le FC Nantes d'une descente, Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse ce mardi. Le technicien est ravi de pouvoir diriger cette équipe, malgré quelques tensions vivaces avec Waldemar Kita, président du club.

« Qu'on ne s'entende pas c'est une chose »

« On a échangé, si je suis ici c'est grâce à lui. Malgré les relations, qu'on ne s'entende pas c'est une chose, le plus important c'est que Nantes reste en Ligue 1. On sera heureux tous les deux quand notre club sera en Ligue 1 » a déclaré le nouvel entraîneur du FC Nantes.

Le FC Nantes rassure